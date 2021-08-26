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Harry Kane quer ser o jogador mais bem pago da Premier League

Centroavante deve pedir um aumento salarial ao Tottenham após clube se recusar a negociar transferência do atacante para o Manchester City nesta janela...
LanceNet

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Publicado em 

26 ago 2021 às 11:04

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 11:04

Crédito: NEIL HALL / AFP
Harry Kane quer se tornar o jogador mais bem pago da Premier League. Segundo o "The Times", o centroavante deve pedir um aumento salarial ao Tottenham e passar a receber cerca de 400 mil libras (R$ 2,8 milhões) por semana.De acordo com a imprensa inglesa, o camisa 10 receberia um salário na casa das 500 mil libras (R$ 3,5 milhões) semanais caso se tornasse jogador do Manchester City. No entanto, o Tottenam barrou a negociação ao não aceitar as propostas do rival.
> Veja a tabela da Premier League
Atualmente, Kevin de Bruyne é o atleta mais bem pago da Premier League com um salário de 385 mil libras (R$ 2,7 milhões) por semana. Em segundo lugar, aparece o goleiro De Gea, que ganha cerca de 375 mil libras (R$ 2,6 milhões) semanais. Enquanto isso, o artilheiro da Inglaterra recebe 300 mil libras (R$ 2,1 milhões) por semana.
Após uma longa novela, o próprio Harry Kane declarou publicamente na última quarta-feira que iria permanecer nos Spurs nesta temporada. Com isso, o Manchester City abriu negociação no fim da janela para contar com Cristiano Ronaldo.

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