Harry Kane quer ser o jogador mais bem pago da Premier League

Crédito: NEIL HALL / AFP

Harry Kane quer se tornar o jogador mais bem pago da Premier League. Segundo o "The Times", o centroavante deve pedir um aumento salarial ao Tottenham e passar a receber cerca de 400 mil libras (R$ 2,8 milhões) por semana.De acordo com a imprensa inglesa, o camisa 10 receberia um salário na casa das 500 mil libras (R$ 3,5 milhões) semanais caso se tornasse jogador do Manchester City. No entanto, o Tottenam barrou a negociação ao não aceitar as propostas do rival.

> Veja a tabela da Premier League

Atualmente, Kevin de Bruyne é o atleta mais bem pago da Premier League com um salário de 385 mil libras (R$ 2,7 milhões) por semana. Em segundo lugar, aparece o goleiro De Gea, que ganha cerca de 375 mil libras (R$ 2,6 milhões) semanais. Enquanto isso, o artilheiro da Inglaterra recebe 300 mil libras (R$ 2,1 milhões) por semana.