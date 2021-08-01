Harry Kane quer jogar com Jack Grealish no Manchester City

O atacante Harry Kane se reapresenta ao Tottenham nesta segunda-feira. Segundo o "The Telegraph", o atleta irá ter uma reunião com Daniel Levy, mandatário do clube, e irá reforçar o desejo de que quer jogar no Manchester City nesta temporada ao lado de Jack Grealish.A equipe de Pep Guardiola está próxima de acertar a chegada do meio-campista do Aston Villa por cerca de 100 milhões de libras (R$ 712 milhões). A equipe de Dean Smith está próxima de acertar a contratação de Leon Bailey pensando na reposição para a saída do camisa.