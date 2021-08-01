Harry Kane quer jogar com Jack Grealish no Manchester City

O atacante Harry Kane se reapresenta ao Tottenham nesta segunda-feira. Segundo o "The Telegraph", o atleta irá ter uma reunião com Daniel Levy, mandatário do clube, e irá reforçar o desejo de que quer jogar no Manchester City nesta temporada ao lado de Jack Grealish.A equipe de Pep Guardiola está próxima de acertar a chegada do meio-campista do Aston Villa por cerca de 100 milhões de libras (R$ 712 milhões). A equipe de Dean Smith está próxima de acertar a contratação de Leon Bailey pensando na reposição para a saída do camisa.
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Harry Kane pode se juntar a diversos companheiros de seleção inglesa e que são treinados pelo comandante catalão. Além de Grealish, que pode chegar em Manchester nas próximas semanas, a equipe conta com Sterling, Walker e John Stones.
O centroavante já deixou claro que busca um novo desafio na carreira em busca de títulos e do desenvolvimento pessoal. Na última temporada, apesar dos problemas do Tottenham, o atleta conseguiu se destacar marcando 23 gols e dando 14 assistências.