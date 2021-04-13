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futebol

Harry Kane prefere se mudar para Manchester United ou City

Atacante não tem o interesse de sair da Premier League na próxima temporada, apesar do interesse do Paris Saint-Germain caso Mbappé assine com o Real Madrid...

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 10:23

LanceNet

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Publicado em 

13 abr 2021 às 10:23
Crédito: RUI VIEIRA / POOL / AFP
O atacante Harry Kane não tem interesse de deixar a Premier League e deve optar por jogar no Manchester United ou Manchester City caso deixe o Tottenham, segundo o "The Independent". Ainda assim, o Paris Saint-Germain deve lutar pela contratação do atleta caso Mbappé assine com o Real Madrid.Pep Guardiola, técnico dos Citzens, prefere a contratação de um atleta abaixo dos 24 anos e Haaland é tratado como prioridade. Já os Diabos Vermelhos possuem interesse nos dois centroavantes e uma movimentação irá depender das oportunidades que o mercado for oferecer.
> Veja a tabela da Premier League
O Paris Saint-Germain é outro forte candidato por conta da boa relação de Kane com o técnico Mauricio Pochettino. Além disso, a equipe francesa deve ser uma das poucas a ter condições financeiras de tirar o camisa 10 do Tottenham caso receba uma bolada com a venda de Mbappé.
O atacante tem contrato com os Spurs até 2024, mas só deve deixar o clube caso o time de José Mourinho não consiga uma vaga na próxima Champions League. Os londrinos estão na 7ª posição, com 49 pontos, enquanto o West Ham, 4º colocado, tem 55 pontos.

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