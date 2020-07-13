Harry Kane pensa em deixar o Tottenham caso clube não conquiste vaga em competição europeia

O atacante Harry Kane, do Tottenham, pode deixar o clube inglês ao final da atual temporada. O jogador estaria insatisfeito com a direção do clube e teria exigido uma vaga em competição europeia para continuar no clube londrino. A informação é do jornal britânico "The Sun".
Principal jogador do Tottenham, Kane sempre foi desejado por gigantes europeus, como Real Madrid e Manchester United. Por isso, caso realmente queira deixar os Spurs, o clube não deve encontrar dificuldade para vender sua principal estrela.
No Campeonato Inglês, o Tottenham está em oitavo, com 52 pontos. O clube está seis pontos atrás do Manchester United, que é o quinto, e hoje estaria classificado para a Liga Europa, e sete pontos atrás do Leicester, time que fecha o G-4, zona de classificação para a Liga dos Campeões.