Harry Kane pensa em deixar o Tottenham caso clube não conquiste vaga em competição europeia

Crédito: NEIL HALL / AFP

O atacante Harry Kane, do Tottenham, pode deixar o clube inglês ao final da atual temporada. O jogador estaria insatisfeito com a direção do clube e teria exigido uma vaga em competição europeia para continuar no clube londrino. A informação é do jornal britânico "The Sun".

Principal jogador do Tottenham, Kane sempre foi desejado por gigantes europeus, como Real Madrid e Manchester United. Por isso, caso realmente queira deixar os Spurs, o clube não deve encontrar dificuldade para vender sua principal estrela.