Harry Kane não se reapresenta ao Tottenham e força saída

O atacante Harry Kane não se reapresentou nos treinamentos do Tottenham nesta segunda-feira, segundo a "Sky Sports". O centroavante entende que há um acordo de cavalheiros com o clube há um ano para que sua saída fosse concretizada nesta janela de transferências.A decisão de não comparecer ao Centro de Treinamento dos Spurs é somente do atleta e não há nenhuma relação com a realização de testes de Covid-19, de acordo com as informações. O atacante está forçando uma saída do time londrino nas próximas semanas.