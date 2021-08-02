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Harry Kane não se reapresenta ao Tottenham e força saída

O centroavante entende que possui um acordo com o clube para que fosse transferido nesta janela de transferências apesar de contrato até 2024...
LanceNet

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Publicado em 

02 ago 2021 às 08:00

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 08:00

Crédito: LAURENCE GRIFFITHS / POOL / AFP
O atacante Harry Kane não se reapresentou nos treinamentos do Tottenham nesta segunda-feira, segundo a "Sky Sports". O centroavante entende que há um acordo de cavalheiros com o clube há um ano para que sua saída fosse concretizada nesta janela de transferências.A decisão de não comparecer ao Centro de Treinamento dos Spurs é somente do atleta e não há nenhuma relação com a realização de testes de Covid-19, de acordo com as informações. O atacante está forçando uma saída do time londrino nas próximas semanas.
> Veja a tabela da Premier League
Kane já declarou publicamente que tem o objetivo de deixar o Tottenham em busca de outros objetivos na carreira. O jogador de 28 anos ainda não conquistou nenhum título como profissional e tem o desejo de erguer taças, além de acreditar que pode melhorar seu rendimento pessoal.
O Manchester City e o Manchester United são os principais interessados nos serviços do artilheiro. No entanto, a equipe de Pep Guardiola não deve ter dinheiro caso contrate Jack Grealish, enquanto os Diabos Vermelhos renovaram com Cavani no final da última temporada.

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