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futebol

Harry Kane marca, faz história e Inglaterra vence a Suíça de virada

Centroavante anota o segundo gol dos ingleses em vitória por 2 a 1, em amistoso no Estádio de Wembley, em Londres. Camisa 9 agora é o segundo maior artilheiro da seleção...
LanceNet

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Publicado em 

26 mar 2022 às 16:23

Publicado em 26 de Março de 2022 às 16:23

Já classificadas para a Copa do Mundo, Inglaterra e Suíça fizeram um amistoso, neste sábado, no Estádio de Wembley, em Londres. Os donos da casa sofreram no início, mas venceram, de virada, por 2 a 1. Harry Kane, de pênalti, e Luke Shaw anotaram os gols ingleses, enquanto Embolo fez o suíço.
Apesar do caráter da partida, os dois técnicos lançaram o que tinham de melhor. A Inglaterra foi a campo com Harry Kane, Phil Foden e Mason Mount. Os suíços tinham nomes como Embolo, Shaquiri e Xhaka. Confira a tabela do Campeonato Inglês
O jogo​A Suíça começou a mil por por hora. Logo nos primeiros minutos, os suíços exigiram grandes defesas do goleiro Pickford. Aos 21, Shaqiri cruzou e Embolo marcou de cabeça. Três minutos depois, o zagueiro Frei chutou, o goleiro espalmou e a bola ainda raspou no travessão.
Aos 37, Shaqiri bateu escanteio fechado pela direita, e a bola bateu na trave esquerda. Apesar da insistência, quem marcou o segundo gol do jogo foi a Inglaterra, aos 45, com Luke Shaw, em belo chute de fora da área.
Kane melhora no segundo tempo e faz história
Na etapa complementar, Harry Kane e Inglaterra cresceram de produção. O centroavante inglês teve duas boas chances. Na terceira, não desperdiçou e marcou, de pênalti, aos 32, o gol da virada. Agora, ele é o segundo maior artilheiro da história do English Team, com 49 gols, quatro a menos do que o aposentado Wayne Rooney. Com 28 aos, ele deve logo alcançar o ídolo inglês.
A Inglaterra volta a campo agora na próxima terça-feira, contra a Costa do Marfim, às 15h45, neste mesmo estádio. Já a Suíça receberá o Kosovo, um pouco mais cedo, às 13h30. Os dois jogos serão amistosos.
Crédito: Normal!HarryKanemarcoumaisumgolpelaseleçãoinglesa:agorasão49(Foto:Divulgação/Twitter

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