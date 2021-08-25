Harry Kane garante permanência no Tottenham nesta temporada

Crédito: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

O atacante Harry Kane garantiu que irá permanecer no Tottenham nesta temporada. Através das redes sociais, o camisa 10 tratou de dar fim aos rumores sobre uma possível transferência ao Manchester City até o dia 31 de agosto, quando a janela se encerra.- Foi incrível ver a recepção dos torcedores do Tottenham no último domingo e ler algumas mensagens de apoio nas últimas semanas. Eu permaneço no Tottenham e estarei 100% focado em ajudar o clube a alcançar seus objetivos.

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Nerte mercado, o nome de Harry Kane foi um dos mais movimentados por conta do desejo público do centroavante em buscar uma saída de Londres. O atleta manifestou que tem o desejo de atuar em uma equipe que tenha chances de títulos e que possa melhorar seu rendimento pessoal.