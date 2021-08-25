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futebol

Harry Kane garante permanência no Tottenham nesta temporada

Centroavante encerra rumores sobre possível transferência ao Manchester City após garantir que irá seguir sendo atleta dos Spurs através das redes sociais...

Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 09:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 ago 2021 às 09:30
Crédito: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP
O atacante Harry Kane garantiu que irá permanecer no Tottenham nesta temporada. Através das redes sociais, o camisa 10 tratou de dar fim aos rumores sobre uma possível transferência ao Manchester City até o dia 31 de agosto, quando a janela se encerra.- Foi incrível ver a recepção dos torcedores do Tottenham no último domingo e ler algumas mensagens de apoio nas últimas semanas. Eu permaneço no Tottenham e estarei 100% focado em ajudar o clube a alcançar seus objetivos.
> Veja a tabela da Premier League
Nerte mercado, o nome de Harry Kane foi um dos mais movimentados por conta do desejo público do centroavante em buscar uma saída de Londres. O atleta manifestou que tem o desejo de atuar em uma equipe que tenha chances de títulos e que possa melhorar seu rendimento pessoal.
O camisa 10, que tem contrato com a equipe de Londres até 2024, voltou a ser relacionada para uma partida oficial diante do Wolverhampton, no último domingo. O atleta iniciou o jogo no banco de reservas, mas entrou no decorrer do confronto em que o Tottenham venceu por 1 a 0.

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