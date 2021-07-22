Harry Kane está prestes a deixar o Tottenham para se juntar ao Manchester City, diz jornal

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O futuro de Harry Kane deve ser o Manchester City. Na noite desta quinta-feira, o jornal inglês "The Sun" noticiou que os Citizens chegaram a um acordo com o Tottenham para a contratação do atacante. Segundo a reportagem, o clube de Pep Guardiola precisou desembolar 160 milhões de libras, o que dá aproximadamente R$ 1.143 bilhões na cotação atual.

> ATUAÇÕES: Richarlison brilha na estreia da Seleção nos Jogos OlímpicosAlém disso, o The Sun afirma que o salário de Kane será de 400 mil libras por semana, o que dá, também na cotação atual, aproximadamente R$ 2.857 milhões. Harry Kane chegaria para suprir o lugar de Sergio Aguero, que foi para o Barcelona, nesta janela de transferências.

Caso os valores sejam confirmados, Kane será o segundo jogador mais caro da história. Ele seria superado apenas por Neymar, que foi comprado pelo PSG por 222 milhões de euros (na conversão, esse valor ainda é maior do que os 187 milhões de euros por Kane). Vale lembrar que o Tottenham havia recusado a primeira proposta de 116 milhões de euros.

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Dessa forma, chega ao fim a novela do futuro de Kane. A vontade do jogador de deixar os Spurs já não era segredo. Em entrevista ao ex-atleta Gary Neville, ele revelou ter o desejo de deixar o Tottenham. O camisa 10 afirmou que sente que pode se desenvolver como atleta, disputar o prêmio de melhor do mundo e conquistar títulos.