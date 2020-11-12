Harry Kane destaca qualidades de José Mourinho: 'É um vencedor'

- José (Mourinho) é um vencedor a todos os níveis. Tem um espírito sobre ele e, naturalmente, quer ganhar títulos aqui. É um grande homem, com grande experiência, que inspira uma grande confiança nos jogadores. Tenho ótimo relacionamento com ele desde que chegou - disse.Recentemente e sob comando do português, após marcar contra o West Brom, Harry Kane atingiu a marca de 150 gols pela Premier League.