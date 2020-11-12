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futebol

Harry Kane destaca qualidades de José Mourinho: 'É um vencedor'

Atacante do Tottenham revelou que tem um ótimo relacionamento com o treinador...
LanceNet

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Publicado em 

12 nov 2020 às 13:32

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 13:32

Crédito: Divulgação
Após marcar 13 gols em 14 jogos na atual temporada, Harry Kane deu créditos ao treinador José Mourinho. Para o atacante inglês, o treinador português merece créditos e se mostra um vencedor.
- José (Mourinho) é um vencedor a todos os níveis. Tem um espírito sobre ele e, naturalmente, quer ganhar títulos aqui. É um grande homem, com grande experiência, que inspira uma grande confiança nos jogadores. Tenho ótimo relacionamento com ele desde que chegou - disse.Recentemente e sob comando do português, após marcar contra o West Brom, Harry Kane atingiu a marca de 150 gols pela Premier League.

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