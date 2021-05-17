Harry Kane comunica ao Tottenham desejo de deixar o clube nesta janela de transferências

Crédito: OLI SCARFF / POOL / AFP

O futuro de Harry Kane deve ser longe do Tottenham. De acordo com o "Sky Sports", o atacante inglês comunicou ao clube seu desejo de sair nesta janela de transferências. Manchester United, City e Chelsea já entraram em contato com os representantes do jogador.

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A prioridade de Kane é permanecer na Premier League, onde já está adaptado. O atacante inglês quer resolver seu futuro antes da Eurocopa, que começa em junho deste ano.Em entrevistas recentes, Kane já deu a entender que deseja sair do Tottenham para conquistar títulos. Dentro do clube, acreditam que conseguiram adiar a ideia do jogador na última temporada, mas agora o camisa 10 realmente deve sair.

O Tottenham não conseguirá ir para a Liga dos Campeões e também há chances de sequer estar na Liga Europa. Com isso, o desejo de Kane aumenta ainda mais.