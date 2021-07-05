Harry Kane comenta contratação de Nuno Espírito Santo: 'É um grande treinador'

O atacante da Seleção Inglesa e do Tottenham, Harry Kane, comentou sobre a contratação do novo treinador de sua equipe, o português Nuno Espírito Santo, ex-Wolverhampton. Kane elogiou o trabalho do técnico em sua última equipe, e disse que irão conversar no final da Eurocopa.
- Quando um novo treinador chega há sempre um elevar do entusiasmo em todo o clube. O Nuno é um grande treinador, fez um excelente trabalho no Wolverhampton, jogavam muito bom futebol. Vou conversar com ele no final da Eurocopa - disse Kane.
Nuno Espírito Santo foi anunciado na última quarta-feira, dia 30 de junho, após o Tottenham ficar sem treinador desde a saída de José Mourinho ainda em abril. O clube usou Ryan Mason como interino até o final da temporada, e demorou para anunciar um novo comandante.
Harry Kane pode estar de saída do Tottenham nesta janela de transferências, e já despertou o interesse de rivais da Premier League como Chelsea e Manchester City. Os Citzens, segundo jornais, estão mais próximos do valor ideal pelo jogador.
O atacante entra em campo às 16h (de Brasília) desta quarta-feira pela semifinal da Eurocopa contra a Dinamarca.