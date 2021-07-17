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futebol

Harry Kane cogita não aparecer em treinos do Tottenham

Centroavante da seleção inglesa busca forçar uma saída ainda nesta janela de transferências. Tottenham não planeja a temporada sem o camisa 10...

Publicado em 17 de Julho de 2021 às 10:11

LanceNet

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Publicado em 

17 jul 2021 às 10:11
Crédito: LAURENCE GRIFFITHS / POOL / AFP
Diversos membros da seleção inglesa acreditam que o atacante Harry Kane não irá participar dos treinos de pré-temporada com o Tottenham, revelou o "The Telegraph". Após demonstrar publicamente seu desejo em deixar os Spurs, o camisa 10 busca forçar uma saída nesta janela de transferências.O jogador, que ainda tem mais três anos de contrato com o clube de Londres, está de férias após o período de jogos da Eurocopa. No entanto, o atleta está nos planos do técnico Nuno Espírito Santo para a próxima temporada após o treinador afirmar na última sexta-feira que conta com o artilheiro.
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Além do novo comandante, Daniel Levy, mandatário do Tottenham, já afirmou em diversas ocasiões que Kane não está em promoção no mercado. Fabio Paratici, novo diretor esportivo, também pensa em montar o elenco centrado na presença do atacante.
Até o momento, o Manchester City é o principal interessado na contratação do centroavante. No entanto, o alto valor cobrado pelos Spurs afasta a equipe dirigida por Pep Guardiola. Apesar disso, a novela promete ser longa e as negociações podem ter reviravoltas.

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