Harry Kane cogita não aparecer em treinos do Tottenham

Diversos membros da seleção inglesa acreditam que o atacante Harry Kane não irá participar dos treinos de pré-temporada com o Tottenham, revelou o "The Telegraph". Após demonstrar publicamente seu desejo em deixar os Spurs, o camisa 10 busca forçar uma saída nesta janela de transferências.O jogador, que ainda tem mais três anos de contrato com o clube de Londres, está de férias após o período de jogos da Eurocopa. No entanto, o atleta está nos planos do técnico Nuno Espírito Santo para a próxima temporada após o treinador afirmar na última sexta-feira que conta com o artilheiro.