Harry Kane busca saída do Tottenham nos próximos meses

O atacante Harry Kane deve buscar uma saída do Tottenham na próxima janela de transferências caso seu clube não consiga se classificar para a Champions League ou Europa League. Segundo o "The Athletic", Manchester United e Manchester City são os principais destinos.Apesar da insatisfação do atleta na equipe dirigida por José Mourinho, sua saída não será fácil. O centroavante tem contrato com o time londrino até 2024 e Daniel Levy, proprietário do Tottenham, deve pedir uma grande quantidade de dinheiro para perder o melhor jogador do plantel.
O Manchester City busca um substituto para o lugar de Sergio Aguero, que irá deixar a equipe de Guardiola por conta do fim do contrato. Já o Manchester United quer um atacante prolífico, pois Solskjaer não tem confianca em Cavani ou Martial.
As informações indicam que esta é a primeira vez na carreira que Harry Kane pensa em deixar os Spurs. O camisa nove nunca conquistou um título pelo clube, mas está na final da Copa da Liga Inglesa em busca de erguer seu primeiro troféu.