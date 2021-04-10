futebol

Harry Kane busca saída do Tottenham nos próximos meses

Manchester United e Mancheter City são tratados como principais destinos caso os Spurs não consigam se classificar para uma competição europeia na próxima temporada...

Publicado em 10 de Abril de 2021 às 08:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 abr 2021 às 08:54
Crédito: RUI VIEIRA / POOL / AFP
O atacante Harry Kane deve buscar uma saída do Tottenham na próxima janela de transferências caso seu clube não consiga se classificar para a Champions League ou Europa League. Segundo o "The Athletic", Manchester United e Manchester City são os principais destinos.Apesar da insatisfação do atleta na equipe dirigida por José Mourinho, sua saída não será fácil. O centroavante tem contrato com o time londrino até 2024 e Daniel Levy, proprietário do Tottenham, deve pedir uma grande quantidade de dinheiro para perder o melhor jogador do plantel.
O Manchester City busca um substituto para o lugar de Sergio Aguero, que irá deixar a equipe de Guardiola por conta do fim do contrato. Já o Manchester United quer um atacante prolífico, pois Solskjaer não tem confianca em Cavani ou Martial.
As informações indicam que esta é a primeira vez na carreira que Harry Kane pensa em deixar os Spurs. O camisa nove nunca conquistou um título pelo clube, mas está na final da Copa da Liga Inglesa em busca de erguer seu primeiro troféu.

