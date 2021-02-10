Hansi Flick, treinador do Bayern, fala sobre o Tigres: 'Temos que estar atentos'

Crédito: Odd Andersen / AFP

O treinador do Bayern de Munique, Hansi Flick, falou sobre o seu adversário desta quinta-feira, o Tigres UANL, do México. O confronto entre o Bayern e a equipe mexicana na final do Mundial de Clubes ocorre nesta quinta-feira, às 15h (de Brasília.)

Veja a tabela do Mundial de Clubes- Vi a semifinal (contra o Palmeiras) e fiquei impressionado pela forma como jogaram. Eles (Tigres) jogam de forma muito intensa e têm muita qualidade ofensiva pelas laterais. Vão exigir o máximo de nós. Vai ser um jogo difícil- disse o comandante do Bayern de Munique.

- Temos de estar atentos. O Tigres sabe construir e desenvolver bem o seu jogo, tem velocidades nas pontas e, no ataque, tem jogadores que marcam gols. Temos que estar totalmente concentrados desde o início e aproveitar as ocasiões que construirmos - concluiu Flick.

Na entrevista antes da partida, Hansi Flick admitiu que a equipe do Bayern de Munique pode ter mudanças no time titular. Na semifinal, a equipe campeã da Champions League venceu o Al Ahly, do Egito, por 2 a 0, com dois gols do atacante Robert Lewandowski.