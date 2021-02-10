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Hansi Flick, treinador do Bayern, fala sobre o Tigres: 'Temos que estar atentos'

Comandante do Bayern fala sobre seu adversário mexicano na decisão do Mundial de Clubes, nesta quinta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

10 fev 2021 às 16:58

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 16:58

Crédito: Odd Andersen / AFP
O treinador do Bayern de Munique, Hansi Flick, falou sobre o seu adversário desta quinta-feira, o Tigres UANL, do México. O confronto entre o Bayern e a equipe mexicana na final do Mundial de Clubes ocorre nesta quinta-feira, às 15h (de Brasília.)
Veja a tabela do Mundial de Clubes- Vi a semifinal (contra o Palmeiras) e fiquei impressionado pela forma como jogaram. Eles (Tigres) jogam de forma muito intensa e têm muita qualidade ofensiva pelas laterais. Vão exigir o máximo de nós. Vai ser um jogo difícil- disse o comandante do Bayern de Munique.
- Temos de estar atentos. O Tigres sabe construir e desenvolver bem o seu jogo, tem velocidades nas pontas e, no ataque, tem jogadores que marcam gols. Temos que estar totalmente concentrados desde o início e aproveitar as ocasiões que construirmos - concluiu Flick.
Na entrevista antes da partida, Hansi Flick admitiu que a equipe do Bayern de Munique pode ter mudanças no time titular. Na semifinal, a equipe campeã da Champions League venceu o Al Ahly, do Egito, por 2 a 0, com dois gols do atacante Robert Lewandowski.
A decisão do Mundial de Clubes entre Bayern de Munique e Tigres está marcado para esta quinta-feira, às 15h (de Brasília), no Education City Stadium, em Al Rayyan, no Qatar. O time alemão busca o seu segundo título do torneio da FIFA, enquanto o Tigres está em sua primeira participação na competição.

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