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futebol

Hansi Flick pede reforços no Bayern após perder alguns jogadores

Clube alemão não contará com Coutinho, Odriozola e Perisic, que voltaram aos seus respectivos clubes após passagem de empréstimo na Allianz Arena...

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 14:31

LanceNet

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Publicado em 

09 set 2020 às 14:31
Crédito: FRANCK FIFE / POOL / AFP
Campeão da Liga dos Campeões, o Bayern não tem motivos só para comemorar. Apesar de confirmar a chegada de Sané como reforço, o clube alemão perdeu Coutinho, Odriozola e Perisic, que tinham contrato de empréstimo. E esta situação tem incomodado ao técnico Hansi Flick.- Perdemos três jogadores de qualidade. Ivan (Perisic) e Philippe (Coutinho) mostraram suas qualidades, especialmente na Liga dos Campeões. Mas agora está decidido que não vamos mais recorrer a estes três. Agora temos que fazer certeza de que obteremos qualidade novamente nessas posições. Tenho esperanças - disse o comandante ao "Bild".
Além das três saídas, as situações de Alaba e Thiago Alcântara, peças fundamentais na conquista da Champions, estão indefinidas. Ambos têm contrato somente até junho de 2021, ou seja, até o fim da temporada, e podem deixar o clube da Baviera já nesta janela.
- Por enquanto, eles estão no elenco. Estou fazendo meus planejamentos contando com eles. Mas a situação não é fácil. Não sabemos quem pode seguir com a gente e quem pode chegar - finalizou Flick.

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