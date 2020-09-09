Hansi Flick pede reforços no Bayern após perder alguns jogadores

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Campeão da Liga dos Campeões, o Bayern não tem motivos só para comemorar. Apesar de confirmar a chegada de Sané como reforço, o clube alemão perdeu Coutinho, Odriozola e Perisic, que tinham contrato de empréstimo. E esta situação tem incomodado ao técnico Hansi Flick.- Perdemos três jogadores de qualidade. Ivan (Perisic) e Philippe (Coutinho) mostraram suas qualidades, especialmente na Liga dos Campeões. Mas agora está decidido que não vamos mais recorrer a estes três. Agora temos que fazer certeza de que obteremos qualidade novamente nessas posições. Tenho esperanças - disse o comandante ao "Bild".

Além das três saídas, as situações de Alaba e Thiago Alcântara, peças fundamentais na conquista da Champions, estão indefinidas. Ambos têm contrato somente até junho de 2021, ou seja, até o fim da temporada, e podem deixar o clube da Baviera já nesta janela.