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Hansi Flick elogia o PSG antes de duelo na Champions: 'Adversário forte'

Técnico do Bayern de Munique diz que sua equipe precisará jogar bem as duas partidas para avanças para a semifinal, enquanto Müller celebra reencontro com parisienses...

Publicado em 19 de Março de 2021 às 14:09

LanceNet

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Publicado em 

19 mar 2021 às 14:09
Crédito: KARIM JAAFAR / AFP
Técnico do Bayern de Munique e atual campeão da Champions League, Hansi Flick elogiou o Paris Saint-Germain, adversário da última decisão continental e que será novamente o oponente no torneio. A Uefa sorteou os confrontos das quartas de final nesta sexta-feira.
+ Veja a tabela da Champions League- Existem apenas adversários fortes nas quartas de final. São os oito melhores da Europa. Será importante jogar bem nos dois jogos. Queremos seguir em frente. Eles são adversários fortes, mas nós mostramos que podemos jogar futebol. É fundamental que você tenha as melhores performances - disse.
+ Chuteira de Ouro: como está a corrida pelo prêmio?
Quem também falou sobre o confronto foi o atacante Thomas Müller. O camisa 25 afirmou que está contente com o reencontro com os franceses.
- Claro que estamos contentes com o reencontro da final e ansiosos pelos jogos. Teremos de jogar com muita intensidade. A partir das quartas de final, a densidade de desempenho é enorme. Apenas as melhores equipes ainda estão na disputa. É aí que você começa esses jogos tensos - disse Müller.

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