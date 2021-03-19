Hansi Flick elogia o PSG antes de duelo na Champions: 'Adversário forte'

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Técnico do Bayern de Munique e atual campeão da Champions League, Hansi Flick elogiou o Paris Saint-Germain, adversário da última decisão continental e que será novamente o oponente no torneio. A Uefa sorteou os confrontos das quartas de final nesta sexta-feira.

+ Veja a tabela da Champions League- Existem apenas adversários fortes nas quartas de final. São os oito melhores da Europa. Será importante jogar bem nos dois jogos. Queremos seguir em frente. Eles são adversários fortes, mas nós mostramos que podemos jogar futebol. É fundamental que você tenha as melhores performances - disse.

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Quem também falou sobre o confronto foi o atacante Thomas Müller. O camisa 25 afirmou que está contente com o reencontro com os franceses.