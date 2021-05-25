Hansi-Flick é anunciado como novo técnico da Alemanha até 2024

O técnico Hansi-Flick foi anunciado como novo técnico da Alemanha nesta terça-feira. O comandante irá suceder Joachim Low após a disputa da Eurocopa e permanece no cargo até 2024. Com isso, o treinador terá como objetivo as conquistas da Copa do Mundo e da próxima euro, que será disputada em casa.- Hansi-Flick é o novo treinador da seleção nacional. O técnico de 56 anos assinou o contrato na sede da Federação Alemã de Futebol, em Frankfurt, que também inclui a duração da Eurocopa 2024 - disse o comunicado oficial da DFB.
> Veja a tabela da Eurocopa
Segundo o "Bild", o salário do comandante gira na casa de 6,5 milhões de euros (R$ 42 milhões) por ano. Dessa forma, Flick passa a receber menos do que ganhava no Bayern de Munique, mas se coloca no hall dos técnicos mais bem pagos entre os que trabalham com seleções.
- Tudo foi rápido para mim, até a assinatura, mas estou muito feliz em poder trabalhar como técnico da seleção a partir do outono. Os dois anos no Bayern me ajudaram a ter o espírito de equipe e levarei muitas coisas que seguirão dando forma ao meu trabalho - disse o alemão.
A equipe nacional não é algo novo na carreira de Flick, uma vez que o técnico foi auxiliar de Joachim Low entre 2006 e 2017. Na comissão técnica, o profissional participou da conquista da Copa do Mundo, em 2014, no Brasil, mas não teve sucesso em outros torneios.