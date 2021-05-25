Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Hansi-Flick é anunciado como novo técnico da Alemanha até 2024

Ex-comandante do Bayern de Munique assinou contrato e irá suceder Joachim Low após a disputa da Eurocopa. Treinador está de férias após término da temporada...

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 08:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mai 2021 às 08:37
Crédito: KARIM JAAFAR / AFP
O técnico Hansi-Flick foi anunciado como novo técnico da Alemanha nesta terça-feira. O comandante irá suceder Joachim Low após a disputa da Eurocopa e permanece no cargo até 2024. Com isso, o treinador terá como objetivo as conquistas da Copa do Mundo e da próxima euro, que será disputada em casa.- Hansi-Flick é o novo treinador da seleção nacional. O técnico de 56 anos assinou o contrato na sede da Federação Alemã de Futebol, em Frankfurt, que também inclui a duração da Eurocopa 2024 - disse o comunicado oficial da DFB.
Segundo o "Bild", o salário do comandante gira na casa de 6,5 milhões de euros (R$ 42 milhões) por ano. Dessa forma, Flick passa a receber menos do que ganhava no Bayern de Munique, mas se coloca no hall dos técnicos mais bem pagos entre os que trabalham com seleções.
- Tudo foi rápido para mim, até a assinatura, mas estou muito feliz em poder trabalhar como técnico da seleção a partir do outono. Os dois anos no Bayern me ajudaram a ter o espírito de equipe e levarei muitas coisas que seguirão dando forma ao meu trabalho - disse o alemão.
A equipe nacional não é algo novo na carreira de Flick, uma vez que o técnico foi auxiliar de Joachim Low entre 2006 e 2017. Na comissão técnica, o profissional participou da conquista da Copa do Mundo, em 2014, no Brasil, mas não teve sucesso em outros torneios.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados