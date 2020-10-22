Hansi Flick comemora goleada do Bayern sobre o Atlético de Madri na Champions: 'Estou muito satisfeito'

O Bayern de Munique não tomou conhecimento do Atlético de Madrid na estreia da Liga dos Campeões e venceu os Colchoneros por 4 a 0. Após a partida na Allianz Arena, o técnico bávaro, Hansi Flick, comemorou o resultado e disse "estar satisfeito" com sua equipe.
- Foi uma tarefa difícil que dominamos com facilidade. A eficiência hoje foi muito boa. Estou muito satisfeito, também com o resultado. Foram quatro gols maravilhosos, um mais lindo que o outro - disse o treinador.
O técnico do Bayern de Munique também falou que o objetivo era alcançar a vitória no primeiro jogo para dar confiança aos jogadores.
- Estamos aproveitando o início da Champions League. É muito importante que você ganhe o primeiro jogo. Queríamos isso por todos os meios - concluiu Hansi Flick.