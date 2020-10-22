Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Hansi Flick comemora goleada do Bayern sobre o Atlético de Madri na Champions: 'Estou muito satisfeito'
futebol

Hansi Flick comemora goleada do Bayern sobre o Atlético de Madri na Champions: 'Estou muito satisfeito'

Treinador do Bayern de Munique se disse satisfeito pelo resultado e pela forma que a equipe se portou diante dos espanhóis. Flick também enalteceu vitória no primeiro jogo...
LanceNet

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 14:39

Crédito: ANDREAS GEBERT / POOL / AFP
O Bayern de Munique não tomou conhecimento do Atlético de Madrid na estreia da Liga dos Campeões e venceu os Colchoneros por 4 a 0. Após a partida na Allianz Arena, o técnico bávaro, Hansi Flick, comemorou o resultado e disse "estar satisfeito" com sua equipe.
- Foi uma tarefa difícil que dominamos com facilidade. A eficiência hoje foi muito boa. Estou muito satisfeito, também com o resultado. Foram quatro gols maravilhosos, um mais lindo que o outro - disse o treinador.
O técnico do Bayern de Munique também falou que o objetivo era alcançar a vitória no primeiro jogo para dar confiança aos jogadores.
- Estamos aproveitando o início da Champions League. É muito importante que você ganhe o primeiro jogo. Queríamos isso por todos os meios - concluiu Hansi Flick.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados