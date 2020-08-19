Hansi Flick comemora classificação à final da Champions, mas se preocupa com time do Paris Saint-Germain

O Bayern de Munique está na grande final da Liga dos Campeões e o técnico Hansi Flick comemorou a vitória sobre o Lyon. Principal responsável pelo futebol bonito da equipe alemã, o ex-auxiliar elogiou o time do Lyon e disse que os franceses deram trabalho aos bávaros.
- Sabíamos que seria difícil, eles vinham de grandes jogos contra City e Juventus. Eles são fortes taticamente e nos causaram problemas desde o início. Sabemos que precisamos de defender melhor, dissemos antes que não podíamos perder a bola facilmente, mas assim fizemos.
Já pensando na final de domingo, contra o Paris Saint-Germain, o comandante alemão disse que seu time precisará tomar cuidado com os parisienses e elogiou o time de Thomas Tuchel.
- O Paris Saint-Germain é uma grande equipe, lutou até as semifinais e depois chegou à final. Vamos analisar algumas coisas, sabemos que têm jogadores rápidos. Vamos procurar organizar a nossa defesa, mas sabemos que a nossa maior força é tentar colocar os nossos adversários sob pressão.