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futebol

Hansi Flick chega a acordo com a seleção da Alemanha, diz jornal

Treinador deixará o Bayern de Munique ao final da temporada e será o substituto de Joachim Löw na Die Mannschaft. Em 2014, Flick foi auxiliar-técnico na Copa do Mundo...

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 18:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mai 2021 às 18:09
Crédito: KARIM JAAFAR / AFP
Após pedir para deixar o comando do Bayern de Munique ao término da atual temporada, o técnico Hansi Flick chegou a um acordo para assumir a seleção da Alemanha, de acordo com a imprensa germânica.
+ Veja a tabela da BundesligaDe acordo com o jornal "AZ Munchen", Flick assinará um vínculo de três anos com a Die Mannschaft, até a Eurocopa de 2024. O torneio, inclusive, será disputado na Alemanha.
Hansi Flick, de 56 anos, assumirá o comando da seleção alemã logo após a edição da Eurocopa deste ano, que marcará o fim da passagem de Joachim Löw pela tetracampeã mundial.
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Antes de assumir o comando do Bayern, Hansi Flick foi auxiliar de Löw e conquistou a Copa do Mundo de 2014, no Brasil. Na equipe da Baviera, o treinador conquistou sete títulos. Para seu lugar, Julian Nagelsmann, atualmente no RB Leipzig, foi contratado.

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