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futebol

Hansi Flick anuncia que deixará o Bayern ao final da temporada

Comandante anuncia decisão à direção do Bayern e aos jogadores do elenco, e confirma procura da seleção da Alemanha: 'Uma opção que todo treinador deve considerar'...

Publicado em 17 de Abril de 2021 às 14:09

LanceNet

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Publicado em 

17 abr 2021 às 14:09
Crédito: KARIM JAAFAR / AFP
O que era especulação virou realidade. O técnico Hansi Flick confirmou que deixará o comando do Bayern de Munique ao final da temporada. Após a vitória do time bávaro sobre o Wolfsburg neste sábado, o comandante anunciou a saída em entrevista à "Sky Sport".
+ Veja a tabela da Bundesliga- Hoje disse à equipe o que disse ao clube durante a semana seguinte ao jogo em Paris, que gostaria de rescindir o meu contrato no fim da temporada. Isso é um fato. Eu sabia que hoje seria um jogo muito difícil para nós. Era muito importante para mim que a equipe soubesse disso por mim, porque já existe uma coisa ou outra no ar - disse o treinador.
+ Goretzka, Haaland, Ansu Fati… Os 30 jogadores que mais se valorizaram na temporada
O provável destino de Flick é a seleção alemã, que depois da Eurocopa não terá a continuidade de Joachim Löw. Perguntando sobre o tema, o técnico do Bayern afirmou que tem uma proposta da Die Mannschaft, mas evitou falar sobre o futuro no momento.
- O futuro não é nada claro. Claro, a seleção alemã é uma opção que todo treinador deve considerar. Mas agora tenho que digerir tudo primeiro. As últimas semanas também não foram fáceis. É por isso que o processo de contar ao clube e à equipe foi extremamente importante para mim hoje - concluiu.

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