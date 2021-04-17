Hansi Flick anuncia que deixará o Bayern ao final da temporada

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O que era especulação virou realidade. O técnico Hansi Flick confirmou que deixará o comando do Bayern de Munique ao final da temporada. Após a vitória do time bávaro sobre o Wolfsburg neste sábado, o comandante anunciou a saída em entrevista à "Sky Sport".

+ Veja a tabela da Bundesliga- Hoje disse à equipe o que disse ao clube durante a semana seguinte ao jogo em Paris, que gostaria de rescindir o meu contrato no fim da temporada. Isso é um fato. Eu sabia que hoje seria um jogo muito difícil para nós. Era muito importante para mim que a equipe soubesse disso por mim, porque já existe uma coisa ou outra no ar - disse o treinador.

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O provável destino de Flick é a seleção alemã, que depois da Eurocopa não terá a continuidade de Joachim Löw. Perguntando sobre o tema, o técnico do Bayern afirmou que tem uma proposta da Die Mannschaft, mas evitou falar sobre o futuro no momento.