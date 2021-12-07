Handanovic lamenta derrota da Inter de Milão na Champions League: ‘Tínhamos que ser mais cirúrgicos’

A Inter de Milão perdeu para o Real Madrid por 2 a 0 no Santiago Bernabéu, pela Champions League. Com o resultado, a equipe italiana se classificou, mas não conseguiu ficar com a liderança do Grupo D. O goleiro Handanovic comentou sobre a falta de eficiência do time nas finalizações.> Veja a classificação da Champions League

- Tínhamos que ser mais cirúrgicos. Tínhamos que ter chutado mais ao gol quando estávamos com a posse de bola. Sabíamos que se quiséssemos ganhar tínhamos que arriscar alguma coisa. O único arrependimento é que estivemos na frente do gol em muitas ocasiões, mas não concluímos - disse o goleiro da Inter de Milão.

Agora, a Inter de Milão aguarda o sorteio das oitavas de final da Champions League, que acontecerá na próxima segunda-feira, dia 13. Os jogos da próxima fase acontecerão entre fevereiro e março de 2022.