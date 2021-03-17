Handanovic, goleiro da Inter de Milão, testa positivo para Covid-19

Crédito: Marco BERTORELLO / AFP

A Inter de Milão anunciou, nesta quarta-feira, que o goleiro titular da equipe italaina, o esloveno Samir Handanovic, testou positivo para Covid-19, e será desfalque do time, pois terá que cumprir os protocolos de isolamento social da Itália.

Veja a tabela do Italiano- Samir Handanovic testou positivo para Covid-19 na manhã de hoje. O goleiro nerazzurro já está em quarentena em sua casa - comunicou a Inter de Milão em suas redes sociais.

Nesta terça-feira, o clube italiano que ocupa a liderança do campeonato também divulgou que o jogador Danilo D'Ambrosio havia testado positivo para Covid-19.

-A FC Internazionale Milano anuncia que Danilo D'Ambrosio testou positivo para Covid-19. O defensor já iniciou a quarentena em seu domicílio. O restante do elenco passará pelos procedimentos necessários previstos no protocolo de saúde - publicou a equipe italiana nesta terça-feira.