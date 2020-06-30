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Hakimi se despede do Borussia Dortmund pela internet; clube responde e agradece ao jogador

Jogador atuará pela Inter de Milão na próxima temporada e já fez exames médicos na Itália...
LanceNet

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Publicado em 

30 jun 2020 às 19:01

Publicado em 30 de Junho de 2020 às 19:01

Crédito: LARS BARON / AFP
Prestes a assinar com a Inter de Milão, o lateral-direito Achraf Hakimi se despediu do Borussia Dortmund com uma publicação nas redes sociais. O jogador marroquino atuou no clube alemão nas duas últimas temporadas emprestado pelo Real Madrid.
- Quero agradecer a todos os meus companheiros de equipe, à comissão técnica e a todo o pessoal do clube pelo carinho e confiança que me deram em todo momento. Também à maravilhosa torcida que nos apoiou de maneiro incondicional em cada partida. Nunca esquecerei a Muralha Amarela, simplesmente maravilhosa - dizia parte da publicação de Hakimi no Twitter.Gracias @BVB ?? Thanks @BVB ?? pic.twitter.com/nCVth0Gf6R— achrafhakimi (@AchrafHakimi) June 30, 2020 Em seguida, o perfil do Borussia Dortmund agradeceu ao jogador de 21 anos.
- Agradecemos a Achraf Hakimi por seu tempo em Dortmund e desejamos a ele tudo de melhor em sua futura carreira - publicou o Borussia.Gracias, Achraf!
We thank Achraf Hakimi for his time in Dortmund and wish him all the best in his future career. pic.twitter.com/6tmUViRDt1— Borussia Dortmund (@BlackYellow) June 30, 2020 E MAIS:Hakimi chega a Milão para fazer exames médicos na InternazionaleEm boa fase, Sporting recebe Gil Vicente pelo Campeonato PortuguêsEm crise, presidente do Schalke 04 entrega o cargoMourinho deseja a contratação de Milinkovic-Savic para o TottenhamPirlo volta à Juventus para ser treinador da equipe sub-23 E MAIS:

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