Hakimi se despede do Borussia Dortmund pela internet; clube responde e agradece ao jogador

Crédito: LARS BARON / AFP

Prestes a assinar com a Inter de Milão, o lateral-direito Achraf Hakimi se despediu do Borussia Dortmund com uma publicação nas redes sociais. O jogador marroquino atuou no clube alemão nas duas últimas temporadas emprestado pelo Real Madrid.

- Quero agradecer a todos os meus companheiros de equipe, à comissão técnica e a todo o pessoal do clube pelo carinho e confiança que me deram em todo momento. Também à maravilhosa torcida que nos apoiou de maneiro incondicional em cada partida. Nunca esquecerei a Muralha Amarela, simplesmente maravilhosa - dizia parte da publicação de Hakimi no Twitter.Gracias @BVB ?? Thanks @BVB ?? pic.twitter.com/nCVth0Gf6R— achrafhakimi (@AchrafHakimi) June 30, 2020 Em seguida, o perfil do Borussia Dortmund agradeceu ao jogador de 21 anos.

- Agradecemos a Achraf Hakimi por seu tempo em Dortmund e desejamos a ele tudo de melhor em sua futura carreira - publicou o Borussia.Gracias, Achraf!