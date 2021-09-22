Hakimi marca no último lance, PSG vence o Metz e segue com 100% de aproveitamento no Francês

Crédito: SEBASTIEN BOZON / AFP

Foi com emoção, mas o Paris Saint-Germain venceu mais uma no Campeonato Francês. Sem Messi, com lesão no joelho, o time de Mauricio Pochettino bateu o Metz por 2 a 1, fora de casa. Hakimi (duas vezes) marcou para o time da capital, enquanto Boubakar Kouyate balançou as redes para os donos da casa.GOL NO INÍCIOMesmo fora de casa, o PSG, como era de se esperar, tomou a iniciativa e o time parisiense abriu o placar logo aos cinco minutos. Neymar achou lindo passe para Icardi, que bateu de cobertura, mas viu a defesa cortar em cima da linha. No rebote, Hakimi chegou batendo de primeira e abriu o placar.

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EMPATEApesar do bom início, o PSG viu o Metz crescer de produção e criar boas chances. Aos 38 minutos da primeira etapa, após cobrança de escanteio na medida de Lamine Gueye, o zagueiro Boubakar Kouyate subiu mais que todo mundo e cabeceou forte para deixar tudo igual no Estádio Saint Symphorien.

NO APAGAR DAS LUZESNo segundo tempo, quando o empate já parecia definido, o Paris Saint-Germain, de novo com Hakimi, marcou uma vez. Depois de bate e rebate na área, Neymar entregou para o ala marroquino, que bateu no cantinho do goleiro Oukidja para decretar a vitória parisiense.

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