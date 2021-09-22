Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Hakimi marca no último lance, PSG vence o Metz e segue com 100% de aproveitamento no Francês
futebol

Hakimi marca no último lance, PSG vence o Metz e segue com 100% de aproveitamento no Francês

Marroquino abre o placar, marca de novo no último lance e equipe de Mauricio Pochettino conquista a sétima vitória em sete partidas disputadas na competição nacional...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 set 2021 às 18:04

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 18:04

Crédito: SEBASTIEN BOZON / AFP
Foi com emoção, mas o Paris Saint-Germain venceu mais uma no Campeonato Francês. Sem Messi, com lesão no joelho, o time de Mauricio Pochettino bateu o Metz por 2 a 1, fora de casa. Hakimi (duas vezes) marcou para o time da capital, enquanto Boubakar Kouyate balançou as redes para os donos da casa.GOL NO INÍCIOMesmo fora de casa, o PSG, como era de se esperar, tomou a iniciativa e o time parisiense abriu o placar logo aos cinco minutos. Neymar achou lindo passe para Icardi, que bateu de cobertura, mas viu a defesa cortar em cima da linha. No rebote, Hakimi chegou batendo de primeira e abriu o placar.
+ Veja a tabela e os jogos da Ligue 1
EMPATEApesar do bom início, o PSG viu o Metz crescer de produção e criar boas chances. Aos 38 minutos da primeira etapa, após cobrança de escanteio na medida de Lamine Gueye, o zagueiro Boubakar Kouyate subiu mais que todo mundo e cabeceou forte para deixar tudo igual no Estádio Saint Symphorien.
NO APAGAR DAS LUZESNo segundo tempo, quando o empate já parecia definido, o Paris Saint-Germain, de novo com Hakimi, marcou uma vez. Depois de bate e rebate na área, Neymar entregou para o ala marroquino, que bateu no cantinho do goleiro Oukidja para decretar a vitória parisiense.
+ Cristiano Ronaldo passou Messi! Saiba quem são os 10 jogadores mais bem pagos do mundo
SEQUÊNCIA​Metz e Paris Saint-Germain no próximo fim de semana pelo Campeonato Francês. No sábado, o time parisiense recebe o Montpellier no Parque dos Príncipes, enquanto o Metz encara o Brest no domingo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turismo rural cresce no Brasil e Ruraltur 2026 coloca ES em destaque
Imagem de destaque
Evento gratuito em Cachoeiro homenageia legado de Luz del Fuego
Penha o nome da devoção
Redirect: Penha o nome da devoção capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados