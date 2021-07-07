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Hakimi explica escolha pelo Paris Saint-Germain: 'Todo grande jogador quer estar aqui'

Confira a primeira entrevista de Achraf Hakimi após ser anunciado como novo reforço do Paris Saint-Germain para a temporada de 2021/22
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Publicado em 07 de Julho de 2021 às 16:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 jul 2021 às 16:52
O Paris Saint-Germain anunciou, na terça-feira, a contratação do lateral-esquerdo Achraf Hakimi junto à Inter de Milão. Após o seu anúncio, o jogador marroquino concedeu a sua primeira entrevista como o novo reforço da equipe francesa.

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