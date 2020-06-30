Hakimi chega a Milão para fazer exames médicos na Internazionale

Depois de duas temporadas por empréstimo no Borussia Dortmund, o lateral-direito Achraf Hakimi, que pertence ao Real Madrid, jogará na Inter de Milão, mas agora será transpassado em definitivo. E o marroquino de 21 anos já está em Milão, na Itália, para passar por exames médicos.

A Inter pagará 40 milhões de euros (cerca de R$ 245 milhões) pelo jogador, além de bônus estabelecidos em contrato. O marroquino assinará por cinco temporadas com o clube italiano.E MAIS:Jornal alemão confirma a chegada de Leroy Sané ao Bayern de MuniqueBorussia Dortmund confirma que não fará mais contratações para a próxima temporadaJornal revela que Chelsea pode pagar quase R$ 500 milhões por HavertzInter busca se consolidar no G-4 contra o Brescia, em casaKlopp avisa que não fará grandes contratações neste mercadoSorteio da Liga dos Campeões irá acontecer no dia 10 de julho E MAIS: