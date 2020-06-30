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futebol

Hakimi chega a Milão para fazer exames médicos na Internazionale

Atleta desembarcou na cidade italiana nesta terça-feira e está perto de ser anunciado...

Publicado em 30 de Junho de 2020 às 18:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jun 2020 às 18:07
Crédito: Ina Fassbender / AFP
Depois de duas temporadas por empréstimo no Borussia Dortmund, o lateral-direito Achraf Hakimi, que pertence ao Real Madrid, jogará na Inter de Milão, mas agora será transpassado em definitivo. E o marroquino de 21 anos já está em Milão, na Itália, para passar por exames médicos.
Conforme registrou a imprensa italiana nesta terça-feira, o jogador passou por avaliações e agora espera os últimos detalhes para ser oficialmente anunciado pela Nerazzurri.
A Inter pagará 40 milhões de euros (cerca de R$ 245 milhões) pelo jogador, além de bônus estabelecidos em contrato. O marroquino assinará por cinco temporadas com o clube italiano.E MAIS:Jornal alemão confirma a chegada de Leroy Sané ao Bayern de MuniqueBorussia Dortmund confirma que não fará mais contratações para a próxima temporadaJornal revela que Chelsea pode pagar quase R$ 500 milhões por HavertzInter busca se consolidar no G-4 contra o Brescia, em casaKlopp avisa que não fará grandes contratações neste mercadoSorteio da Liga dos Campeões irá acontecer no dia 10 de julho E MAIS:

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