Haja fôlego: São Paulo define programação para semana cheia

O São Paulo definiu a programação para a semana, que promete ser agitada. Após o empate diante do Mirassol por 1 a 1, onde Crespo escalou os reservas, a equipe não folgou e já retornou aos treinamentos na manhã desta segunda-feira, no CT da Barra Funda.
Amanhã, o time treina no período da manhã e, na sequência, viaja para o Uruguai, onde enfrenta o Rentistas, na quarta-feira (12), às 19h, pela terceira rodada do Grupo E da Libertadores. Logo depois do jogo, o São Paulo já volta ao Brasil.
Chegando em solo brasileiro, nada de descanso. Na quinta-feira, mais um treinamento, desta vez na parte da tarde. Isso porque, na sexta-feira, o Tricolor tem mais um compromisso, mais decisivo, pelo Campeonato Paulista.
Antes da partida, o elenco são-paulino treina na parte da manhã, para a noite, jogar a partida única das quartas de final contra a Ferroviária, às 21h30, no Morumbi, valendo a sobrevivência da equipe no estadual. Maratona que Crespo e sua equipe vão ter que lidar nesse mês.