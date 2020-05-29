Haaland tem lesão confirmada e fica fora do próximo jogo do Dortmund

Crédito: FEDERICO GAMBARINI / AFP

O Borussia Dortmund não terá à disposição seu principal goleador na partida contra o Paderborn, lanterna do Campeonato Alemão, no próximo domingo. O norueguês Erling Haaland sofreu uma lesão no joelho após trombar com o árbitro da partida no clássico contra o Bayern, na última terça-feira.

Segundo a revista "Kicker", a lesão não é tão grave e o centroavante se reapresentará para treinos já no início da próxima semana, visando a partida contra o Hertha Berlin, no dia 6, no Signal Iduna Park.

Além de Haaland, outro atleta do Borussia Dortmund se machucou no "Der Klassiker". O volante Dahoud, titular nas três partidas após a volta da Bundesliga, também teve lesão no joelho e não joga mais até o final da temporada.