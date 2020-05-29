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futebol

Haaland tem lesão confirmada e fica fora do próximo jogo do Dortmund

Jogador se chocou com o juiz da partida no jogo contra o Bayern de Munique e e foi substituído aos 27 minutos do segundo tempo. Lesão não é tão grave...
LanceNet

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Publicado em 

29 mai 2020 às 17:59

Publicado em 29 de Maio de 2020 às 17:59

Crédito: FEDERICO GAMBARINI / AFP
O Borussia Dortmund não terá à disposição seu principal goleador na partida contra o Paderborn, lanterna do Campeonato Alemão, no próximo domingo. O norueguês Erling Haaland sofreu uma lesão no joelho após trombar com o árbitro da partida no clássico contra o Bayern, na última terça-feira.
Segundo a revista "Kicker", a lesão não é tão grave e o centroavante se reapresentará para treinos já no início da próxima semana, visando a partida contra o Hertha Berlin, no dia 6, no Signal Iduna Park.
Além de Haaland, outro atleta do Borussia Dortmund se machucou no "Der Klassiker". O volante Dahoud, titular nas três partidas após a volta da Bundesliga, também teve lesão no joelho e não joga mais até o final da temporada.
- Infelizmente, soubemos na quarta-feira após o jogo que o Dahoud estará fora pelo resto da temporada. Ele só precisava de uma sequência e conseguiu isso nos últimos três jogos. Ele não pode continuar - disse o técnico Lucien Favre.E MAIS:Jornal ironiza fim do Campeonato Francês com outras ligas voltando na Europa: 'Somos idiotas?'Volta do Campeonato Espanhol é confirmada para o dia 11 de junhoÁrbitro de Liga dos Campeões é detido por ligações à prostituição, tráfico de armas e drogasFinal da Champions League pode não acontecer na Turquia E MAIS:

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