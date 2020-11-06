Haaland tem acordo verbal para deixar Dortmund em 2022

Crédito: Haaland está na mira do Real Madrid para 2022 (AFP

O atacante Erling Haaland, destaque do Borussia Dortmund, possui um acordo verbal para facilitar sua saída do clube alemão em 2022, revelou o jornal “As”. Com isso, não há uma cláusula de rescisão contratual pelo jogador. Ainda assim, a imprensa espanhola vê o Real Madrid bem posicionado para adquirir o atleta no futuro.

Mino Raiola, empresário do jovem norueuguês, possui boa relação com o diretor José Ángel Sánchez e quer se aproximar da equipe merengue após a negociação frustrada por Pogba em 2016. Além disso, os espanhóis contam com a presença de Odegaard, um dos melhores amigos do camisa 17 e companheiro de seleção.