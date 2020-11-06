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futebol

Haaland tem acordo verbal para deixar Dortmund em 2022

Segundo jornal espanhol, não há cláusula de rescisão contratual no contrato do jovem norueguês. Real Madrid é o mais bem posicionado para adquirir camisa 17...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 nov 2020 às 10:07

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 10:07

Crédito: Haaland está na mira do Real Madrid para 2022 (AFP
O atacante Erling Haaland, destaque do Borussia Dortmund, possui um acordo verbal para facilitar sua saída do clube alemão em 2022, revelou o jornal “As”. Com isso, não há uma cláusula de rescisão contratual pelo jogador. Ainda assim, a imprensa espanhola vê o Real Madrid bem posicionado para adquirir o atleta no futuro.
Mino Raiola, empresário do jovem norueuguês, possui boa relação com o diretor José Ángel Sánchez e quer se aproximar da equipe merengue após a negociação frustrada por Pogba em 2016. Além disso, os espanhóis contam com a presença de Odegaard, um dos melhores amigos do camisa 17 e companheiro de seleção.
Outro ponto a favor do Real Madrid é a admiração do CEO alemão Hans-Joachim Watzke por Florentino Pérez. Com isso, os merengues estão na frente de qualquer rival para a contratação de Haaland em 2022, quando o contrato de Benzema termina. No entanto, o Manchester United também está na disputa.

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