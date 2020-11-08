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futebol

Haaland se cobra e afirma que tem que marcar mais gols no Dortmund

Após derrota para o Bayern de Munique, atacante norueguês disse que clube tem que aproveitar todas as oportunidades que cria para superar principal rival alemão...
LanceNet

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Publicado em 

08 nov 2020 às 11:09

Publicado em 08 de Novembro de 2020 às 11:09

Crédito: Haaland marcou o segundo gol do Dortmund na derrota para o Bayern no últmo sábado (AFP
Apesar do excelente início de temporada, o atacante Erling Haaland afirmou que tem que marcar mais gols após sair derrotado para o Bayern de Munique por 3 a 2 no último sábado pelo Campeonato Alemão. O norueguês sofreu sua terceira derrota no clássico, mas deixou tento ao final da segunda etapa.
- Tenho que marcar mais gols. Neste nível, se não marcarmos nas ocasiões que criamos, não vamos ganhar. O Bayern é o melhor time do mundo e temos que tirar algo destas partidas. Temos que trabalhar mais duro e dar um passo a mais e ser bons como eles.
O jovem de 20 anos teve um início de temporada espetacular e tem 11 gols e duas assistências em 11 partidas disputadas. Apesar disso, o Borussia Dortmund ocupa apenas a 3ª colocação na Bundesliga após ser ultrapassado pelo RB Leipzig ao final da 7ª rodada.

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