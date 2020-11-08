Haaland se cobra e afirma que tem que marcar mais gols no Dortmund

Crédito: Haaland marcou o segundo gol do Dortmund na derrota para o Bayern no últmo sábado (AFP

Apesar do excelente início de temporada, o atacante Erling Haaland afirmou que tem que marcar mais gols após sair derrotado para o Bayern de Munique por 3 a 2 no último sábado pelo Campeonato Alemão. O norueguês sofreu sua terceira derrota no clássico, mas deixou tento ao final da segunda etapa.

- Tenho que marcar mais gols. Neste nível, se não marcarmos nas ocasiões que criamos, não vamos ganhar. O Bayern é o melhor time do mundo e temos que tirar algo destas partidas. Temos que trabalhar mais duro e dar um passo a mais e ser bons como eles.