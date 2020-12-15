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Haaland recebe prêmio de Golden Boy e despista sobre futuro: 'Estou bem e feliz em Dortmund'

Atacante norueguês foi premiado em novembro, mas recebeu o troféu somente nesta segunda-feira. Jogador afirma estar feliz na Alemanha e desconversa sobre futuro...
LanceNet

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Publicado em 

15 dez 2020 às 14:39

Publicado em 15 de Dezembro de 2020 às 14:39

Crédito: Reprodução / Twitter
Eleito o Golden Boy 2020 em novembro, o atacante Erling Haaland recebeu o seu troféu. Destaque do Borussia Dortmund, o jogador de 20 anos participou da cerimônia virtual organizada pelo jornal "Tuttosport", da Itália, que é o responsável pelo prêmio. Além de falar sobre a conquista, o norueguês foi indagado também sobre seu futuro e seu empresário, o italiano Mino Raiola.
+ Veja a tabela da Bundesliga- (O Golden Boy) É um prêmio pesado, mas tenho orgulho de recebê-lo. É uma motivação a mais para fazer o meu melhor e buscar os outros objetivos que tenho. O Mino Raiola me ajudou muito, ele é o melhor agente do mundo. Quero continuar a crescer na minha carreira ao lado dele - disse Haaland.
+ Oitavas da Champions: saiba os craques mais valiosos que seguem no torneio
Especulado na Juventus, da Itália, o camisa 9 do Borussia Dortmund despistou sobre seu futuro e afirmou que não pensa em sair do Signal Iduna Park neste momento.
- É o que dizem (ir para a Juventus), mas eu nunca falei isso. Estou no Borussia Dortmund há um ano, estou bem aqui e estou feliz - concluiu.

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