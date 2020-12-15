Haaland recebe prêmio de Golden Boy e despista sobre futuro: 'Estou bem e feliz em Dortmund'

Crédito: Reprodução / Twitter

Eleito o Golden Boy 2020 em novembro, o atacante Erling Haaland recebeu o seu troféu. Destaque do Borussia Dortmund, o jogador de 20 anos participou da cerimônia virtual organizada pelo jornal "Tuttosport", da Itália, que é o responsável pelo prêmio. Além de falar sobre a conquista, o norueguês foi indagado também sobre seu futuro e seu empresário, o italiano Mino Raiola.

+ Veja a tabela da Bundesliga- (O Golden Boy) É um prêmio pesado, mas tenho orgulho de recebê-lo. É uma motivação a mais para fazer o meu melhor e buscar os outros objetivos que tenho. O Mino Raiola me ajudou muito, ele é o melhor agente do mundo. Quero continuar a crescer na minha carreira ao lado dele - disse Haaland.

+ Oitavas da Champions: saiba os craques mais valiosos que seguem no torneio

Especulado na Juventus, da Itália, o camisa 9 do Borussia Dortmund despistou sobre seu futuro e afirmou que não pensa em sair do Signal Iduna Park neste momento.