Haaland perde pênalti, mas Dortmund vence o Union Berlin pela Bundesliga

Cenas incomuns do Signal Iduna Park. Erling Haaland desperdiçando pênalti e sem marcar. Mas não foi preciso. Mesmo assim, o Borussia Dortmund venceu o Union Berlin por 2 a 0. Reus e Guerreiro foram os autores dos gols.Do pênalti desperdiçado por Haaland, porém, saiu o gol. O norueguês errou o rebote e Reus aproveitou a confusão para marcar.
O Dortmund dominou e foi superior. Nos 43, Guerreiro aproveitou passe de Brandt para ampliar e fechar o placar.
A vitória foi essencial para o Borussia Dortmund, que ainda busca uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada. No quinto lugar, a equipe da casa chegou aos 52 pontos. O Eintracht, quarto colocado, tem 56.