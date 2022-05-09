Haaland passa por exames médicos e está perto de ser anunciado pelo Manchester City

A chegada de Haaland ao Manchester City é questão de tempo. Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, o norueguês deve ser anunciado pelo clube inglês nas próximas horas. Segundo ele, os Citizens vão pagar a multa rescisória junto ao Borussia Dortmund, avaliada entre 60 e 75 milhões de euros (R$ 325 e 406 milhões). O contrato será até 2027. Haaland a caminho do City: Veja 15 atacantes que poderão mudar de clube em julho na Europa

Segundo a emissora alemã "Sport1", o atacante norueguês foi ausência no treino desta segunda-feira do Dortmund. O norueguês foi liberado pela direção para tratar de questões pessoais.

O jornal belga "Les Sports" também informou que o atacante foi visto em Bruxelas para tratar de um exame em um hospital da cidade. De acordo com o veículo, Haaland esteve na capital da Bélgica pela manhã e retornou a Dortmund, à tarde.​+ Quem vai ficar com o título da Premier League? Simule!

Haaland pretende resolver todas as pendências antes da partida do Borussia em casa, contra o Hertha Berlin, pela última rodada da Bundesliga. O objetivo é se despedir dos torcedores em casa.

Na temporada 21/22, o atacante tem 28 gols em 29 jogos pelo Borussia e marcou 85 vezes em 88 partidas com a camisa aurinegra em duas temporadas e meia.