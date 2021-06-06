futebol

Haaland passa em branco, e Noruega perde para a Grécia em amistoso

Confronto entre duas seleções que estão fora da Eurocopa termina com vitória da Seleção Grega por 2 a 1...
LanceNet

Publicado em 06 de Junho de 2021 às 15:52

Crédito: JORGE GUERRERO / AFP
Neste domingo, as seleções de Noruega e Grécia se enfrentaram no Estádio La Rosaleda, na cidade de Málaga, na Espanha, em um amistoso. O confronto terminou com vitória grega por 2 a 1, com gols de Masouras e Andoutsos, enquanto a Noruega marcou com Strandberg.
Veja a tabela da EurocopaComeçou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!ABRIU O PLACARQuem se saiu melhor na partida deste domingo foram os gregos, que conseguiram marcar o seu primeiro gol já aos 13 minutos de jogo. Dimitrios Pelas achou a assistência para Giorgos Masouras, que abriu o placar para a Grécia.
AMPLIOUAinda na primeira etapa, a Seleção Grega conseguiu fazer mais um gol no Estádio La Rosaleda. Aos 21 minutos de partida, o grego Athanasios Androutsos foi o responsável por ampliar a vantagem de sua equipe na partida deste domingo.
DESCONTOUNa segunda etapa, foi a vez da Seleção Norueguesa marcar o seu gol. O desconto saiu aos 19 minutos, quando Martin Odegaard, meio-campista do Real Madrid, achou a assistência para Stefan Strandberg, que diminuiu para a Noruega.
ARTILHEIRO EM BRANCOApós fazer o gol da vitória da Noruega no amistoso contra a seleção de Luxemburgo, Erling Braut Haaland não conseguiu marcar para ajudar a sua equipe neste domingo. O jogador do Borussia Dortmund passou em branco contra a Grécia.

