Haaland passa em branco e Borussia Dortmund perde para o Freiburg no Alemão

Crédito: THOMAS KIENZLE / AFP

Derrota aurinegra. O Borussia Dortmund visitou o Freiburg, pelo Campeonato Alemão, no Estádio Schwarwald neste sábado e a equipe amarela perdeu para os donos da casa por 2 a 1. Grifo e Sallai marcaram para os mandantes, enquanto Keitel (contra) fez para os visitantes. Com o resultado, o Freiburg chega aos quatro pontos e o Borussia Dortmund para nos três.

+ Veja a tabela e os jogos da BundesligaGOLAÇOO Freiburg precisou de apenas cinco minutos para abrir o placar no Estádio Schwarwald. E foi com muito estilo. Em cobrança de falta, o italiano Vincenzo Grifo acertou belíssimo chute na gaveta e não deu chances para o goleiro Gregor Kobel chegar na bola.

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SEQUÊNCIA​Na próxima rodada do Campeonato Alemão, o Borussia Dortmund enfrenta o Hoffenheim no Signal Iduna Park, na sexta-feira, às 15h30 (de Brasília). No dia seguinte, o Freiburg visita o Stuttgart na Merecedes-Benz Arena.