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futebol

Haaland passa em branco e Borussia Dortmund perde para o Freiburg no Alemão

Camisa 9 é pouco acionado e vê adversário chegar com eficiência para conquistar primeira vitória na competição. Borussia Dortmund volta a campo na próxima sexta-feira...

Publicado em 21 de Agosto de 2021 às 12:31

LanceNet

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Publicado em 

21 ago 2021 às 12:31
Crédito: THOMAS KIENZLE / AFP
Derrota aurinegra. O Borussia Dortmund visitou o Freiburg, pelo Campeonato Alemão, no Estádio Schwarwald neste sábado e a equipe amarela perdeu para os donos da casa por 2 a 1. Grifo e Sallai marcaram para os mandantes, enquanto Keitel (contra) fez para os visitantes. Com o resultado, o Freiburg chega aos quatro pontos e o Borussia Dortmund para nos três.
+ Veja a tabela e os jogos da BundesligaGOLAÇOO Freiburg precisou de apenas cinco minutos para abrir o placar no Estádio Schwarwald. E foi com muito estilo. Em cobrança de falta, o italiano Vincenzo Grifo acertou belíssimo chute na gaveta e não deu chances para o goleiro Gregor Kobel chegar na bola.
+ Veja quem poderá assinar pré-contrato na Europa na próxima janela
SEQUÊNCIA​Na próxima rodada do Campeonato Alemão, o Borussia Dortmund enfrenta o Hoffenheim no Signal Iduna Park, na sexta-feira, às 15h30 (de Brasília). No dia seguinte, o Freiburg visita o Stuttgart na Merecedes-Benz Arena.
OUTROS RESULTADOS​Bochum 2 x 0 MainzEintracht Frankfurt 0 x 0 AugsburgGreuther Furth 1 x 1 Arminia BielefeldHertha Berlin 1 x 2 Wolfsburg

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