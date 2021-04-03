Haaland passa em branco e Borussia Dortmund é derrotado em casa para o Eintracht Frankfurt

O Borussia Dortmund perdeu em casa novamente. Em confronto direto com o Eintracht Frankfurt por uma vaga na Liga dos Campeões, a equipe preta e amarela foi derrotada por 2 a 1. Schulz, contra, e André Silva marcaram para os visitantes. Hummels descontou.
VEJA A TABELA DA BUNDESLIGAA partida não começou favorável ao Dortmund. Logo aos 11 minutos de jogo, Schulz marcou contra e abriu o placar para o Eintracht Frankfurt.Aos 45, após assistência de Emre Can, Hummels deixou tudo igual. Haaland passou em branco, Reinier entrou, mas não conseguiram virar a partida.
No final, Kostic foi inteligente e deu um lindo cruzamento para André Silva marcar. O Eintracht Frankfurt abriu sete pontos de vantagem e complicou a vida do Borussia Dortmund por uma vaga na Liga dos Campeões.