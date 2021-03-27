Haaland não brilha, e Turquia derrota a Noruega nas Eliminatórias

Crédito: JORGE GUERRERO / AFP

Neste sábado, a Seleção Norueguesa enfrentou a Seleção Turca pela 2ª rodada das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022. O confronto terminou com vitória da Turquia por 3 a 0, com dois gols de Ozan Tufan e um de Soyuncu.

Veja a tabela das EliminatóriasGOL RELÂMPAGONo começo da partida, a Turquia já entregou os cartões de boas-vindas para a Holanda, e tratou de se apresentar com um belo gol. Aos quatro minutos, os turcos foram ao ataque, e um cruzamento para a entrada da área, e Ozan Tufan marcou o primeiro do jogo.

MAIS UMÀ frente do placar, a Turquia seguiu no ataque, e pressionou a Noruega, que enfrentava dificuldades na primeira etapa. Com isso, mais uma grande chance apareceu para os turcos que, em cobrança de escanteio, marcaram novamente, agora com Soyuncu.

AMPLIOUA Turquia tratou de definir o domínio da partida já no início da segunda etapa e, ao marcar mais um gol com Ozan Tufan e assistência do meia Hakan Çalhanoglu, colocou o time em uma posição ainda mais segura no confronto em Málaga.

CRAQUE APAGADODurante os 90 minutos, a estrela da Noruega, o jovem atacante Erling Braut Haaland, do Borussia Dortmund, não fez uma boa partida, e foi contido pela defesa turca. O jogador conseguiu fazer apenas duas finalizações, sendo uma bloqueada e outra para fora.