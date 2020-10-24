Haaland marca novamente e Borussia Dortmund goleia o Schalke, que ainda não venceu na Bundesliga

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O Borussia Dortmund chegou a sua quarta vitória em cinco jogos na Bundesliga. Neste sábado, a equipe comandada por Favre venceu, em casa, o Schalke 04 por 3 a 0. Haaland, Akanji e Hummels foram os autores dos gols que garantiram os três pontos aos mandantes.IMPARÁVELHaaland marcou mais uma vez. O jovem norueguês chegou ao seu quinto gol em cinco jogos e está atrás apenas de Lewandowski, com 10, e Kramaric, com seis. A promessa do Borussia Dortmund também tem duas assistências.

POSIÇÕES DISTANTESEnquanto o Borussia Dortmund briga pela primeira colocação da Bundesliga, com apenas um ponto a menos do que o líder RB Leipzig e empatado com o vice Bayern, o momento do Schalke 04 é diferente. Os visitantes chegaram a sua quarta derrota na competição e somam apenas um ponto. Ainda não sabem o que é vencer.