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Haaland marca novamente e Borussia Dortmund goleia o Schalke, que ainda não venceu na Bundesliga

Em casa, time comandado por Favre não teve problemas para triunfar
e continua na briga pela primeira colocação do Alemão...
LanceNet

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Publicado em 

24 out 2020 às 15:40

Publicado em 24 de Outubro de 2020 às 15:40

Crédito: LEON KUEGELER / POOL / AFP
O Borussia Dortmund chegou a sua quarta vitória em cinco jogos na Bundesliga. Neste sábado, a equipe comandada por Favre venceu, em casa, o Schalke 04 por 3 a 0. Haaland, Akanji e Hummels foram os autores dos gols que garantiram os três pontos aos mandantes.IMPARÁVELHaaland marcou mais uma vez. O jovem norueguês chegou ao seu quinto gol em cinco jogos e está atrás apenas de Lewandowski, com 10, e Kramaric, com seis. A promessa do Borussia Dortmund também tem duas assistências.
POSIÇÕES DISTANTESEnquanto o Borussia Dortmund briga pela primeira colocação da Bundesliga, com apenas um ponto a menos do que o líder RB Leipzig e empatado com o vice Bayern, o momento do Schalke 04 é diferente. Os visitantes chegaram a sua quarta derrota na competição e somam apenas um ponto. Ainda não sabem o que é vencer.
ZAGA ARTILHEIRAAlém do gol de Haaland, as outras duas vezes que o Borussia Dortmund balançou as redes na partida foram por zagueiros. Hummels e Akanji, dupla titular da equipe, foram os autores dos tentos.

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