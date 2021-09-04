Haaland marca mais uma vez e Noruega vence a Letônia pelas Eliminatórias Europeias

Pelo Grupo G das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022, a Noruega visitou a Letônia neste sábado, no Daugava Stadium, e venceu por 2 a 0. O atacante Erling Haaland, de pênalti, abriu o placar para os nórdicos e Elyounoussi fechou a conta no segundo tempo.
+ Veja a tabela das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022SEMPRE ELEAos 17 minutos da etapa incial, o norueguês Thorstvedt foi derrubado por Jurkovskis dentro da área e o juiz marcou pênalti. Na cobrança, Haaland bateu forte e abriu o placar. Foi o nono gol em 14 partidas do atacante com a camisa de sua seleção, o oitavo em sete jogos na temporada (contado clube e seleção).
AMPLIOUNo segundo tempo, o jogo estava bem equilibrado, até que Elyounoussi fez um bonito gol para fechar a conta na cidade de Riga. Meling avançou pela esquerda, cruzou na medida para o camisa 11, que dominou com estilo e bateu forte de canhota para ampliar o marcador.
GRUPO EMBOLADOCom a vitória, a Noruega chegou aos dez pontos e segue na terceira posição no Grupo G. Acima dos nórdicos estão a Holanda, também com dez pontos, e a Turquia, líder, com 11 pontos. Os dois primeiros colocados se enfrentam na próxima rodada e a Noruega pode até assumir a liderança da chave.
SEQUÊNCIANa terça-feira, a Noruega tem compromisso em casa, contra a seleção de Gibraltar, lanterna do grupo, às 15h45 (de Brasília). A Letônia, por sua vez, visita Montenegro, no mesmo dia e no mesmo horário.