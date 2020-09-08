Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Haaland marca e Noruega vence a primeira na Liga das Nações

Seleção foi até a Irlanda do Norte e goleou a rival por 5 a 1, recuperando-se na Segundona da competição. Atacante-sensação Haaland vez dois gols e comandou a equipe...

Publicado em 07 de Setembro de 2020 às 23:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 set 2020 às 23:26
Crédito: Haaland segue brilhando e fazendo gols, agora na Nations, com a camisa da Noruega (Arquivo: M. Berger/Red Bull
Além dos jogos da Liga A (Primeira Divisão) - Bósnia 1x2 Polônia e Holanda 0x1 Itália - nesta segunda-feira, ocorreram outros seis pelas divisões intermediárias da Liga das Nações da Uefa. O destaque ficou com a goleada da Noruega, fora de casa, sobre a Irlanda do Norte, por 5 a 1, com o atacante Haaland (sensação do Borussia Dortmund, da Alemanha) marcando dois gols. Liga B (Segunda Divisão)
Grupo 1 - A Noruega se recuperou da derrota em casa para a Áustria na primeira rodada. Foi até Belfast, no Windson Stadium, e goleou a Irlanda do Norte por 5 a 1. Haaland marcou dois gols, assim como Soerloth. Elyonoussi completou para os noruegueses, com McNair fazendo o gol dos norte-irlandeses.
No mesmo grupo, uma surpresa: em casa, a Áustria foi derrotada por 3 a 2 pela Romênia. Os gols dos visitantes foram de Alibec, Grigore e Maxim. Para os austríacos os gols fora de Baumgartner e Onisino.
Com os resultados, a Romênia passou para a liderança, com 4 pontos; Áustria e Noruega têm três pontos e Irlanda do Norte tem um.
Grupo 2 - Surpresa. Depois de vencer a Eslováquia fora de casa na estreia, a República Tcheca entrou como favorita para derrotar a Escócia, em casa. Mas deu zebra. Com gols de Dyker e Christie (de pênalti), os escoceses venceram por 2 a 1 (Pesek descontou). Já em Israel, a seleção local ficou no 1 a 1 com a Eslováquia. Os gols foram de Elmkies (para Israel) e Duris.
A liderança é da Romênia, com 4 pontos, seguido da República Tcheca, com 3. Israel (2 pontos) e Eslováquia (1) fecham a lista.
Liga C (Terceira Divisão)
Grupo 4 - Os times que jogaram em casa foram derrotados. O Casaquistão perdeu por 2 a 1 para Belarus. Aimbetov fez o gol cazaque, com Bordachev e Lisakovich marcando os tentos dois visitantes. Em Tirana, a Albânia viu a Lituânia vencer por 1 a 0, gol de Kazlauskas.
Vale destacar que na primeira rodada, os visitantes também venceram seus jogos. Com isso, todos os selecionados estão com três pontos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sede do STF, em Brasília
Impasse sobre royalties do petróleo no STF precisa ser superado com a lógica
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada
Imagem de destaque
Segunda Ponte pode passar a ter três faixas como feito na 3ª Ponte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados