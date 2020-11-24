Haaland marca duas vezes e Borussia Dortmund bate o Club Brugge na Liga dos Campeões

O cometa passou mais uma vez. Nesta terça-feira, o Borussia Dortmund recebeu o Club Brugge pela quarta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões e, com dois gols de Haaland e um de Sancho, venceu os belgas por 3 a 0 no Signal Iduna Park.
PRESSÃO NO PRIMEIRO TEMPOJogando em casa, o Borussia Dortmund partiu para cima do Brugge e abriu o placar aos 18 minutos. Em arrancada, Sancho tocou para Haaland, que bateu entre a trave e o goleiro para fazer o primeiro. No finalzinho da etapa inicial, Sancho, em linda cobrança de falta, acertou o ângulo e ampliou.
AINDA MAIS PRESSÃO NO SEGUNDO TEMPOCom resultado confortável, o Borussia Dortmund foi ainda mais impiedoso na segunda etapa e massacrou os belgas, que sequer finalizaram contra o gol de Bürki. Aos 15 minutos, a defesa do Brugge falhou, a bola sobrou nos pés de Haaland, camisa 9 não perdoou e fechou a conta.
SEQUÊNCIANa próxima rodada da Liga dos Campeões, o Borussia Dortmund encara a Lazio, novamente em casa. A partida acontece na quarta-feira (2), às 17h (de Brasília), no Signal Iduna Park. O Club Brugge recebe o Zenit no mesmo dia também às 17h (de Brasília).