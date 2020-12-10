Haaland irá custar R$ 462,9 milhões ao fim da temporada, diz jornalista

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Haaland irá custar 75 milhões de euros (R$ 462,9 milhões) na janela de transferência do verão europeu, ao final da temporada, segundo o jornalista Oriol Domènech. No programa “Onze”, o profissional afirmou que há uma cláusula no contrato do jogador estipulando este valor ao término da segunda campanha do atacante com o Borussia Dortmund.

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Mino Raiola, empresário do artilheiro, foi quem elaborou os pactos do acordo que os alemães aceitaram para contar com a jovem promessa norueguesa. O agente italiano também trabalhou da mesma forma com o zagueiro Matthijs de Ligt, da Juventus. No entanto, esse valor não conta com a sua comissão nem a do pai do atleta.