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futebol

Haaland irá custar R$ 462,9 milhões ao fim da temporada, diz jornalista

Segundo Oriol Domènech, Mino Raiola estipulou este valor de multa após a segunda campanha do atacante com o conjunto alemão. Real Madrid e United estão de olho...
LanceNet

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Publicado em 

10 dez 2020 às 08:38

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 08:38

Crédito: ANNEGRET HILSE / POOL / AFP
Haaland irá custar 75 milhões de euros (R$ 462,9 milhões) na janela de transferência do verão europeu, ao final da temporada, segundo o jornalista Oriol Domènech. No programa “Onze”, o profissional afirmou que há uma cláusula no contrato do jogador estipulando este valor ao término da segunda campanha do atacante com o Borussia Dortmund.
> Veja a tabela do Campeonato Alemão
Mino Raiola, empresário do artilheiro, foi quem elaborou os pactos do acordo que os alemães aceitaram para contar com a jovem promessa norueguesa. O agente italiano também trabalhou da mesma forma com o zagueiro Matthijs de Ligt, da Juventus. No entanto, esse valor não conta com a sua comissão nem a do pai do atleta.
Muitos clubes estão interessados em contar com os serviços de Haaland, como Real Madrid e Manchester United. Segundo as informações da imprensa espanhola, os merengues têm a intenção de ir atrás do camisa 17 apenas em 2022 e a joia tem contrato com o Dortmund até 2024, mas é provável que saia antes disso.

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