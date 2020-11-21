Haaland faz quatro gols, e Borussia Dortmund vence o Hertha Berlin no Alemão; Matheus cunha marca dois

O cometa passou mais uma vez. No dia em que foi eleito o Golden Boy 2020, o atacante Erling Haaland foi, novamente, o grande destaque do Borussia Dortmud. Neste sábado, os Aurinegros venceram o Hertha Berlin, fora de casa, por 5 a 2. O camisa 9 marcou quatro vezes, enquanto Raphaël Guerreiro completou o placar. Para o time da capital, Matheus Cunha marcou duas vezes.