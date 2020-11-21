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Haaland faz quatro gols, e Borussia Dortmund vence o Hertha Berlin no Alemão; Matheus cunha marca dois

No dia que foi eleito o melhor jogador sub-21 do mundo, atacante norueguês deixa sua marca quatro vezes e Borussia Dortmund encosta no Bayern de Munique na liderança...

Publicado em 21 de Novembro de 2020 às 18:51

LanceNet

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Publicado em 

21 nov 2020 às 18:51
Crédito: ANNEGRET HILSE / POOL / AFP
O cometa passou mais uma vez. No dia em que foi eleito o Golden Boy 2020, o atacante Erling Haaland foi, novamente, o grande destaque do Borussia Dortmud. Neste sábado, os Aurinegros venceram o Hertha Berlin, fora de casa, por 5 a 2. O camisa 9 marcou quatro vezes, enquanto Raphaël Guerreiro completou o placar. Para o time da capital, Matheus Cunha marcou duas vezes.
MARCA IMPRESSIONANTECom os quatro gols marcados, Haaland agora tem 31 gols em 30 jogos com a camisa do Borussia Dortmund, além de seis assistências. Na temporada, são 15 gols em 12 partidas.

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