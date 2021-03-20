Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Haaland faz dois, mas Borussia Dortmund fica apenas no empate com o Colônia pela Bundesliga
futebol

Haaland faz dois, mas Borussia Dortmund fica apenas no empate com o Colônia pela Bundesliga

Atacante norueguês voltou a marcar e já soma 21 gols no Campeonato Alemão...

Publicado em 20 de Março de 2021 às 13:30

LanceNet

Crédito: WOLFGANG RATTAY / POOL / AFP
Mesmo com a grande atuação de Haaland, o Borussia Dortmund não conseguiu vencer neste sábado. Fora de casa, a equipe preta e amarela empatou com o Colônia por 2 a 2. O atacante norueguês marcou duas vezes, mas Duda e Jakobs garantiram que o placar terminasse igual para os dois lados.
VEJA A TABELA DA BUNDESLIGA
O GOLEADORHaaland chegou aos 21 gols na atual temporada da Bundesliga. O norueguês abriu o placar da partida e o fechou também. Nos acréscimos da segunda etapa, garantiu um ponto para o Dortmund.DISTÂNCIA GRANDEO resultado foi ruim para o Dortmund mais uma vez. Com o empate, a equipe chegou aos 43 pontos e ocupa apenas a quinta colocação. O Eintracht, último da zona de classificação para a Liga dos Campeões, tem 47. O Colônia é o 14º, com 23.
DE VIRADA?O Borussia Dortmund perderia de virada. A equipe alemã abriu o placar com Haaland, mas tomou a virada com gols aos 35 do primeiro e 20 do segundo tempo. Nos 45 da segunda etapa, empatou com o norueguês.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados