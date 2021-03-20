Haaland faz dois, mas Borussia Dortmund fica apenas no empate com o Colônia pela Bundesliga

Mesmo com a grande atuação de Haaland, o Borussia Dortmund não conseguiu vencer neste sábado. Fora de casa, a equipe preta e amarela empatou com o Colônia por 2 a 2. O atacante norueguês marcou duas vezes, mas Duda e Jakobs garantiram que o placar terminasse igual para os dois lados.
O GOLEADORHaaland chegou aos 21 gols na atual temporada da Bundesliga. O norueguês abriu o placar da partida e o fechou também. Nos acréscimos da segunda etapa, garantiu um ponto para o Dortmund.DISTÂNCIA GRANDEO resultado foi ruim para o Dortmund mais uma vez. Com o empate, a equipe chegou aos 43 pontos e ocupa apenas a quinta colocação. O Eintracht, último da zona de classificação para a Liga dos Campeões, tem 47. O Colônia é o 14º, com 23.
DE VIRADA?O Borussia Dortmund perderia de virada. A equipe alemã abriu o placar com Haaland, mas tomou a virada com gols aos 35 do primeiro e 20 do segundo tempo. Nos 45 da segunda etapa, empatou com o norueguês.