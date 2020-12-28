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Haaland elege Sergio Ramos, Van Dijk e Koulibaly como os zagueiros mais difíceis que já enfrentou

Atacante do Borussia Dortmund foi questionado sobre os defensores
que já jogou contra e elogiou a inteligência e força física dos jogadores...

Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 17:09

LanceNet

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Publicado em 

28 dez 2020 às 17:09
Crédito: ANNEGRET HILSE / POOL / AFP
Com pouco tempo de carreira, Haaland já sabe quem são os zagueiros mais difíceis de serem enfrentados. Em entrevista ao "VG", o atacante do Borussia Dortmund elegeu Sergio Ramos, Van Dijk e Kalidou Koulibaly como os adversários mais complicados.
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- Acho que os três melhores zagueiros do mundo são Sergio Ramos, Virgil Van Dijk e Kalidou Koulibaly. Os três são muito fortes fisicamente, mas também são extremamente inteligentes na forma como jogam - disse o atacante.Na atual temporada, Haaland soma 14 partidas pelo Borussia Dortmund. Ele marcou 17 gols e deu três assistências.

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