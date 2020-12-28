Haaland elege Sergio Ramos, Van Dijk e Koulibaly como os zagueiros mais difíceis que já enfrentou

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Com pouco tempo de carreira, Haaland já sabe quem são os zagueiros mais difíceis de serem enfrentados. Em entrevista ao "VG", o atacante do Borussia Dortmund elegeu Sergio Ramos, Van Dijk e Kalidou Koulibaly como os adversários mais complicados.

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