  • 'Haaland é um animal, faz muitos gols, mas temos Lewandowski', diz CEO do Bayern de Munique
futebol

'Haaland é um animal, faz muitos gols, mas temos Lewandowski', diz CEO do Bayern de Munique

Karl-Heinz Rummenigge elogiou o norueguês do Borussia Dortmund e
disse que o atacante merece o prêmio de Golden Boy...
LanceNet

10 dez 2020 às 13:40

Crédito: AFP
Tendo grande destaque no Borussia Dortmund, Haaland tem sido associado ao Bayern de Munique. Porém, Karl Heinz Rummenigge, CEO do clube bávaro, afastou qualquer tipo de rumor.
- Não precisamos de Haaland porque temos Lewandowski, mas ele é um animal, marca muitos golos e merece o prêmio Golden Boy. Agora, Lewandowski foi o melhor de todos em 2020. Marcou muitos gols e conquistou cinco troféus. Era impossível fazer melhor do que ele - disse ao "Tuttosport".
VEJA A TABELA DA BUNDESLIGANa atual temporada, Haaland soma 14 jogos, 17 gols e três assistências com a camisa do Borussia Dortmund.

