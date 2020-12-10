'Haaland é um animal, faz muitos gols, mas temos Lewandowski', diz CEO do Bayern de Munique

Tendo grande destaque no Borussia Dortmund, Haaland tem sido associado ao Bayern de Munique. Porém, Karl Heinz Rummenigge, CEO do clube bávaro, afastou qualquer tipo de rumor.
- Não precisamos de Haaland porque temos Lewandowski, mas ele é um animal, marca muitos golos e merece o prêmio Golden Boy. Agora, Lewandowski foi o melhor de todos em 2020. Marcou muitos gols e conquistou cinco troféus. Era impossível fazer melhor do que ele - disse ao "Tuttosport".
Na atual temporada, Haaland soma 14 jogos, 17 gols e três assistências com a camisa do Borussia Dortmund.