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Haaland e Reus voltam a treinar pelo Borussia Dortmund após lesões

Centroavante deve voltar na próxima rodada do Campeonato Alemão, enquanto capitão ainda vai demorar um pouco mais até retornar de lesão muscular...
LanceNet

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Publicado em 

09 jun 2020 às 20:33

Publicado em 09 de Junho de 2020 às 20:33

Crédito: FEDERICO GAMBARINI / POOL / AFP
O Borussia Dortmund teve boas notícias nesta terça-feira. Os atacante Marco Reus e Erling Haaland voltaram a treinar no centro de treinamentos do clube e estão mais próximos de voltarem a aturar pelo Campeonato Alemão.
O centroavante de 19 anos sofreu uma lesão no joelho na derrota para o Bayern de Munique após se chocar com o juiz e ficou de fora das duas últimas partidas dos Aurinegros. A expectativa é que o camisa 17 seja titular contra o Fortuna Düsseldorf, na próxima rodada.
Já o capitão Reus, que está afastado desde fevereiro, ainda deve demorar mais um pouco a entrar em campo. O camisa 11 se recupera de uma grave lesão muscular sofrida na eliminação do Borussia para o Werder Bremen na Copa da Alemanha. E MAIS:Manhã do Mercado: Futuro de Igor Gomes, Dybala quer jogar na Espanha, United em busca de zagueiro...Confira! Estudo aponta os jogadores mais valiosos das grandes ligas da Europa'Seria imprudente que Suárez jogasse os 90 minutos', diz SetiénPrefeito de Madri afirma que final da Champions pode ser na EspanhaBalotelli vai ao CT do Brescia para treino, mas é barrado na entrada E MAIS:

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