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Haaland e Reus marcam, e Borussia Dortmund vence o Hoffenheim pelo Campeonato Alemão

Um dos principais destaques da partida foi Malen, que participou dos três gols do Borussia Dortmund na partida...
LanceNet

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Publicado em 

22 jan 2022 às 13:27

Publicado em 22 de Janeiro de 2022 às 13:27

O Borussia continua vivo na briga pelo título da Bundesliga. Neste sábado, o Dortmund derrotou o Hoffenheim por 3 a 2 no estádio Rhein-Neckar-Arena, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Alemão. Haaland, Reus e Raum (contra) marcaram os gols da vitória. Kramaric e Rutter descontaram para o time da casa.> Dembélé é afastado no Barcelona: veja 15 jogadores negociáveis na EuropaSEMPRE ELE
Haaland precisou de apenas seis minutos para marcar. De pé em pé, o Borussia chegou próximo a área do Hoffenheim e, após uma tabela pelo lado esquerdo, Malen cruzou rasteiro para o centroavante. Com o gol aberto, camisa 9 do Dortmund só teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo das redes.NA TRAVE
O Hoffenheim, por sua vez, não se deixou abalar pelo gol e foi para cima do Dortmund. Aos dez minutos, após cruzamento de escanteio, Rutter, que tinha acabado entrar, subiu mais alto que todos, conseguiu a cabeçada, e a bola carimbou a trave. Posteriormente, aos 22, Richards também acertou a trave do gol defendido por Kobel.PRESSÃO QUE FUNCIONA
A postura do Hoffenheim dentro de campo foi recompensada com o empate. Nos minutos finais do primeiro tempo, a bola foi alçada na área do Borussia, e Kramaric pegou de primeira, sem chances para Kobel fazer a defesa.
> Veja e simule a tabela da BundesligaNA FRENTE
Os visitantes assumiram a liderança novamente com Reus. Haaland tabelou com Malen, que enfiou boa bola para o atacante. Cara a cara com o goleiro, o camisa 11 não desperdiçou e marcou o segundo gol do Borussia Dortmund.
O terceiro gol veio, mais uma vez, em jogada de Malen. O camisa 21 invadiu a área pela esquerda e cruzou rasteiro. David Raum chegou para fazer o corte, mas acabou por mandar a bola contra a própria meta.DE VOLTA AO JOGO
Apesar do cenário adversário, o Hoffenheim não desistiu do jogo e conseguiu chegar ao segundo gol. Dabbur descolou ótimo passe de balãozinho para Rutter, que, dentro da área, não desperdiçou a oportunidade.SEQUÊNCIA
O próximo compromisso do Borussia Dortmund acontece no dia 06 de fevereiro, às 11h30 (horário de Brasília), contra o Bayer Leverkusen. Já o Hoffenheim volta a campo no dia 05, no mesmo horário, contra o Mainz 05. Ambas as partidas são válidas pelo Campeonato Alemão.
Crédito: OBorussiaDortmundéosegundocolocadodoCampeonatoAlemão(Foto:DanielROLAND/AFP

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