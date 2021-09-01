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futebol

Haaland é prioridade do Manchester United na próxima temporada

Atacante do Borussia Dortmund esteve próximo de acerto com os Red Devils em 2019. Centroavante irá chegar para repor a saída de Edinson Cavani em 2022...

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 11:36

LanceNet

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Publicado em 

01 set 2021 às 11:36
Crédito: INA FASSBENDER / AFP
Um dia após o fim da janela de transferências, Erling Haaland já é especulado no Manchester United. Segundo a "ESPN", o centroavante do Borussia Dortmund será tratado como reforço prioritário dos Diabos Vermelhos em 2022.Apesar da inesperada contratação de Cristiano Ronaldo e o gasto de um valor que não estava previsto no orçamento do clube inglês, a reportagem informa que a chegada do português não irá causar um impacto financeiro negativo para o próximo ano.
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A partir de 2022, Erling Haaland terá uma cláusula de rescisão contratual no valor de 75 milhões de euros (R$ 455 milhões), embora o Borussia Dortmund tente aumentar para 90 milhões de euros (R$ 546 mihlões). Mas o Manchester United deverá encontrar diversos adversários na disputa, como Real Madrid, Paris Saint-Germain e Manchester City.
Neste momento, os Red Devils possuem no elenco o uruguaio Edinson Cavani, que tem contrato até 2022. Haaland deve ocupar a vaga que será deixada pelo veterano após o fim de seu vínculo com o clube inglês caso opte por assinar um acordo com a equipe de Ole Solskjaer, técnico dos Diabos Vermelhos e compatriota do artilheiro.

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