Haaland é prioridade do Manchester United na próxima temporada

Crédito: INA FASSBENDER / AFP

Um dia após o fim da janela de transferências, Erling Haaland já é especulado no Manchester United. Segundo a "ESPN", o centroavante do Borussia Dortmund será tratado como reforço prioritário dos Diabos Vermelhos em 2022.Apesar da inesperada contratação de Cristiano Ronaldo e o gasto de um valor que não estava previsto no orçamento do clube inglês, a reportagem informa que a chegada do português não irá causar um impacto financeiro negativo para o próximo ano.

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A partir de 2022, Erling Haaland terá uma cláusula de rescisão contratual no valor de 75 milhões de euros (R$ 455 milhões), embora o Borussia Dortmund tente aumentar para 90 milhões de euros (R$ 546 mihlões). Mas o Manchester United deverá encontrar diversos adversários na disputa, como Real Madrid, Paris Saint-Germain e Manchester City.